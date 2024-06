Dwa nowe mosty kolejowe, w tym jeden z kładką dla pieszych zostaną wybudowane w Gorzowie.

Oprócz tego w Zbąszynku oraz w Rzepinie już wkrótce powstaną centra sterowania odpowiadające za sprawne prowadzenie ruchu kolejowego przez dużą część województwa lubuskiego na linii Berlin – Rzepin – Zbąszynek – Poznań. To m.in.: zamykanie rogatek, czy sterowanie sterowanie semaforami na tej trasie.

O tych inwestycjach Marek Cebula, wojewoda lubuski rozmawiał z Mirosławem Skubiszyńskim i Wojciechem Przybyłą z dyrekcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK w Zielonej Górze.

– Inwestycje w Gorzowie są na takim etapie, że pod koniec 2026 roku będziemy mogli skorzystać z obu przepraw – zapewnia Marek Cebula, wojewoda lubuski:

Z tych informacji cieszy się Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa:

O szczegółach inwestycji w Gorzowie opowiada nam Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody:

Oprócz nowych inwestycji, rozmawiano też o współpracy służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, aby nie powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce podczas kwietniowego pożaru budynków AJP, położonych przy torach kolejowych, co znacznie utrudniło działania strażaków. W przyszłości w takich sytuacjach kolejarze ułożą specjalne płyty na torowisku, co umożliwi przejazd samochodów np.: strażackich przez tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Cały czas trwają też prace przygotowawcze do wybudowania w Kostrzynie nad Odrą łącznika,który przyspieszyły podróż koleją w stronę Szczecina i miejscowości nad Bałtykiem.