Rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Lokale wyborcze będą otwarte do 21.00.

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Po potwierdzeniu tożsamości, wyborca otrzyma jednostronnie zadrukowaną kartę do głosowania. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata.

Przez cały czas głosowania obowiązuje cisza wyborcza, co wiąże się z zakazem jakiegokolwiek promowania kandydatów w wyborach. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie. Cisza wyborcza kończy się wraz zamknięciem lokali wyborczych o 21.00.

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej apelowali, by jak najwcześniej udali się do lokali wyborczych, by uniknąć tworzenia się kolejek przed końcem głosowania.

Po zakończeniu głosowania ogłoszone zostaną wyniki sondaży exit poll, a w sztabach wyborczych rozpoczną się wieczory wyborcze.