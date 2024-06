Gorzowianie od samego rana odwiedzają lokale wyborcze, by zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak twierdzi Krzysztof Karwacki, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 40 w Gorzowie do tej pory głosownie w eurowyborach przebiega bez zakłóceń.

Dla mieszkańców Gorzowa głosowanie nie nastręcza żadnych problemów, a same wybory są bardzo ważne.

Przypominamy, że głosować można we właściwych lokalach wyborczych do godziny 21.00.