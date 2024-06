Pięć osób zatrzymanych, zabezpieczone narkotyki i pieniądze pochodzące z przestępstwa to bilans kilkunastomiesięcznej pracy strzeleckich kryminalnych, którzy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą.

Zatrzymanie miało miejsce przy wsparciu kontrterrorystów z Gorzowa i Poznania. Policjanci na początku czerwca, w tym samym czasie siłowo weszli do dwóch mieszkań na ternie powiatu gorzowskiego, gdzie prosperował narkotykowy biznes. W mieszkaniach zabezpieczono między innymi: amfetaminę, mefedron i marihuanę oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przeszukaniach udział brały specjalnie przeszkolone psy do tropienia narkotyków należące do Straży Granicznej i Policji. Policjanci wykorzystywali też najnowocześniejszy sprzęt, którym skanowano samochody należące do zatrzymanych. Trzech mężczyzn i dwie kobiety w sumie usłyszało kilkadziesiąt zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu narkotyków. Grozi im do 10 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy.