Na drodze wojewódzkiej nr 132 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Krześniczka na drodze z Gorzowa do Kostrzyna nad Odrą. Jak informują służby, dwie osoby są ranne, a droga jest całkowicie zablokowana. Tak może być przez być przez najbliższe 2 bądź 3 godziny. Policja radzi wybierać drogi alternatywne.