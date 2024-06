Prokurator Krajowy wydał dzisiaj polecenie uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, stosowanego wobec Andriia K.

W uzasadnieniu czytamy, że decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt sprawy.

Prokurator Krajowy wskazuje na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie opinii biegłego lekarza, zespołu biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej w celu ustalenia, czy decyzje podejmowane przez Andriia K. wobec pacjenta były prawidłowe, a jeśli nie, to czy zostały podjęte na skutek błędu medycznego.

Lekarz w kwietniu trafił do aresztu pod zarzutem zabójstwa. Andrii K., od dwóch lat rezydent w gorzowskiej lecznicy, miał odmówić podjęcia uporczywej terapii u 86-letniego pacjenta. Odłączył go od aparatury po stwierdzeniu zgonu. Doniesienie do prokuratury złożył w tej sprawie inny lekarz mimo, że komisja, którą powołał szpital, ustaliła, że lekarz nie jest winny. W sprawie zarzuty nieudzielenia pomocy postawiono też dwóm pielęgniarkom.