Gdy pakujemy się na wakacyjny wyjazd, zazwyczaj myślimy o tym, żeby do walizki wrzucić dobrą książkę, odpowiednie ubrania, wygodne byty i kosmetyki. jednak warto też pomyśleć o wakacyjnej apteczce.

Co do niej włożyć, by zapewnić sobie i rodzinie szybką pomoc na wypadek nagłych problemów zdrowotnych? Tego wszystkiego dowiemy się już w najbliższy piątek w gorzowskiej delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia na kolejnej akcji z cyklu „Piątek z farmaceutą”. Zaprasza Joanna Branicka, rzecznik NFZ w Lubuskiem:

Dodatkowo, jak w każdy pierwszy piątek miesiąca w delegaturze będzie można wykonać badania poziomu glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego we krwi. Farmaceuci chętnie odpowiedzą też na wszystkie pytania dotyczące przepisanej nam kuracji, które mogą się zrodzić już po opuszczeniu gabinetu lekarskiego:

„Piątek z farmaceutą” odbędzie się w delegaturze NFZ przy ul. Pionierów 8 w Gorzowie w piątek miedzy godz. 11:00 a 13:00. Partnerem akcji jest Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska.