Spękane cegły, wykruszony beton czy niewłaściwe nasadzenia. To tylko kilka z kilkunastu nieprawidłowości jakie odnotowali urzędnicy podczas remontu schodów na gorzowskich Piaskach. Odnotowali po interwencji mieszkańców.

„Schody przy Bohaterów Westerplatte wyglądają gorzej niż wcześniej. Miały być pokryte żywicą, poprawione ubytki, uzupełnione brakujące cegły i odmalowane poręcze. Niestety schody są w plamach, krzywe, popękane i co ważne nie ma na nich żywicy” napisała do nas Pani Olga z prośbą o interwencje. „Poręczę odmalowane tam gdzie widać, ale schylając się jest pełno niedomalowanych miejsc” dodaje w mailu do nas mieszkanka.

Remont schodów minął 24 lipca a prace rozpoczęły się w maju. Od początku te prace nie wyglądały dobrze, mówi Robert, pomysłodawca remontu schodów i uporządkowania sąsiadującej z nimi zieleni

Urzędnicy przyznają, że nie tak to powinno wyglądać. Wyjaśnia Marta Liberkowska z UM:

Zadanie jest realizowane z Budżetu Obywatelskiego 2023. Jego koszt to około 100 tysięcy złotych.