W Kłodawie odbywają się dziś zawody Greatman Triathlon.

Uczestnicy wystartują o godz. 10:30: najpierw przepłyną odcinek o długości ok. 950 m w jeziorze Kłodawskim, później czterokrotnie przejadą na rowerach pętle na trasie: GOK Kłodawa, ul. Jeziorna, ul. Wojcieszycka, później przejadą przez Wojcieszyce, aby zawrócić na odcinku drogi między Wojcieszycami, a Różankami. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać mniej więcej do godz. 13:30. W tym czasie dojazd do Wojcieszyc będzie możliwy tylko od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 na wysokości Osiedla Bermudy.

Na koniec zawodów triathloniści będą jeszcze biegali wokół kłodawskiego jeziora. Triathlon w Kłodawie ma się zakończyć o 15:30.