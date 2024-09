Miejskie spółki także zaangażowały się w pomoc powodzianom. Pracownicy Gorzowskiego Rynku Hurtowego dostarczyli do głównego magazynu w urzędzie miasta – karmę dla zwierząt, a Inneko m.in wodę. – Służymy także swoim sprzętem – mówi prezes spółki Łukasz Marcinkiewicz:

Przypominamy, dary dla powodzian można przynosić codziennie do sali sesyjnej urzędu przy ulicy Sikorskiego 4, gdzie zorganizowany został magazyn centralny. Najbardziej potrzebne są: woda, koce, śpiwory, materace, a także żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz karma dla zwierząt.

Magazyn – do piątku – funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 19.00 , a w weekend od 9.00 do 16.00