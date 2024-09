Już po raz trzeci Karmnik Bistro został uznany za najsmaczniejszą restaurację Nocnego Szlaku Kulinarnego.

Tym razem tematem przewodnim była gruszka. Zwycięska restauracja, przez najbliższy rok nosić będzie miano Królowej Gorzowskiej Gastronomi. Dodajmy, że drugie miejsce zajęła kawiarnia Gofiarnia, a trzecie restauracja Aneri. Mówi Dorota Hajduk, właścicielka restauracji Karmnik Bistro:

Dodajmy, że podczas tegorocznej imprezy daniami z gruszki częstowało blisko blisko 50 lokali gastronomicznych. – Ten szlak był dla nas wyzwaniem – mówi dyrektor Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu Jacek Gumowski:

Nagrody trafiły dziś także w ręce mieszańców, którzy najciekawiej opisali zjedzone potrawy.a także do tych, którzy odwiedzili wszystkie kawiarnie i restauracje biorące udział w imprezie. Co ciekawe, pierwsze miejsce zajęła tu mieszkanka Łodzi, która przyjechała do Gorzowa specjalnie po to, by wziąć udział w imprezie. Mówi wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz:

Organizatorzy zapewniają, że za rok znów pójdziemy Nocnym Szlakiem Kulinarnym.