Z Nadwarciańskiego Bulwaru zniknie woliera z ptakami. Taką decyzję podjęło miasto. W miejscu woliery posadzone mają zostać drzewa. a pobliski plac zabaw ma zostać rozbudowany. Mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

W mediach społecznościowych wielu mieszkańców chwali decyzję miasta. Ludzie spotkani przez nas na bulwarze nie są już tak jednogłośni.

A co z ptakami z woliery? Wkrótce, tak jak co roku zostaną zabrane do pomieszczeń GRH. Miasto chce docelowo przekazać je w ręce hodowców czy organizacji zajmujących się zwierzętami.