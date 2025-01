Po raz kolejny mieszkańcy tłumnie dołączyli do Orszaku Trzech Króli, który wyruszył z Placu Grunwaldzkiego, by dotrzeć do Gorzowskiego Betlejem, znajdującego się na Starym Rynku. W pochodzie wzięli udział zarówno trzej królowie, co ma symbolizować ich wędrówkę do stajenki, w której narodził się Jezus, ale także postaci historyczne w tym m.in. Józef Piłsudski, Bolesław Chrobry, a nawet wojsko.

„To bardzo ważne wydarzenie” przyznaje Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia im. Brata Krystyna, organizator orszaku.

W orszaku mógł wziąć udział każdy chętny – gorzowian nie odstraszyła nawet pogoda i zapowiadane na dzisiaj opady deszczu. „To nasz obowiązek, by tu być” przyznali mieszkańcy.

To była już 11. edycja Orszaku Trzech Króli, organizowanego corocznie 6 stycznia. „To wydarzenie wpisało się już w miejską tradycję” powiedział Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Po uroczystym przemarszu ulicami Gorzowa na Starym Rynku o godzinie 14:00 rozpoczęły się przedstawienia, jasełka i wspólne kolędowanie.