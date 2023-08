Program „Rodzina 500+” wspiera dzieci, również te z lubuskiego. Od startu programu do 2022r. rodziny w naszym województwie otrzymały łącznie 4,5 mld zł. W samym Sulęcinie z rządowej pomocy korzysta 2 tys. dzieci. Od nowego roku stawka rodzinnego świadczenia wzrasta do 800 zł. -To nasza odpowiedź na zwiększone potrzeby polskich rodzin – mówi Elżbieta Płonka, poseł PiS.

Ponad 2 tysiące dzieci z Sulęcina korzysta ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” – przypominała podczas dzisiejszej konferencji prasowej w tym mieście poseł Elżbieta Płonka. Przypomniała też, że od stycznia świadczenie wzrośnie do 800 złotych. dzieci.-To nasza odpowiedź na zwiększone potrzeby polskich rodzin- mówiła poseł PiS:

Program „Rodzina 500 +” funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

