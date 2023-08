Ponad 770 tysięcy złotych wpłynie na konto gorzowskiego hospicjum. To dzięki tym, którzy 1,5 procenta swojego podatku przeznaczyli właśnie dla gorzowskiej placówki. I choć na wsparcie mieszkańców hospicjum mogło liczyć każdego roku, to ponad 770 tysięcy to kwota rekordowa.

Jak deklaruje zarząd hospicjum pieniądze te przeznaczone zostaną na bezpośrednią pomoc chorym. Mówi Karolina Kapałczyńska, członek zarządu hospicjum:

Warto dodać, że gorzowska placówka to nie tylko hospicjum stacjonarne, ale także domowe – dla dorosłych i dla dzieci. To także dział fizjoterapii, wypożyczalnia sprzętu, świetlica Jaskółka i dział pobytu dziennego.