Uwaga kierowcy. Jutro będą utrudnienia w ruchu. Wszystko w związku z paradą motocykli na zakończenie sezonu motocyklowego.

Motocykliści rozpoczną paradę ok. godz. 14.00 z ulicy Nadbrzeżnej następnie skierują się na most Staromiejski, przejada ul. Grobla, Zielona, Trasa Nadwarciańska, rondo Santockie, Podmiejska, rondo Solidarności, Pomorska, rondo Ofiar Katynia, Walczaka, rondo Gdańskie, Górczyńska, rondo Górczyńskie, Piłsudskiego, Walczaka, rondo Zgody, Jagiełły, Chrobrego i zakończą jazdę ok. godz. 15 na ulicy Nadbrzeżnej.