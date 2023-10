Ruszył sezon grzewczy. Przed uruchomieniem pieców warto do domu zaprosić kominiarza. Przeglądy instalacji grzewczych to nie sugestia to obowiązek.Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że zaniedbując czyszczenie i konserwację przewodów kominowych narażają życie swoje i swoich bliskich. Mówi kominiarz Grzegorz Szary:

Warto wiedzieć, że od września weszły w życie nowe przepisy. Teraz to, czy właściciel nieruchomości dba o swój komin czy nie będzie, można sprawdzić w systemie:

W ciągu ostatnich pięciu lat, lubuscy strażacy gasili średnio ponad 1000 pożarów domów i mieszkań rocznie. Część z nich to skutek właśnie zaniedbania przeglądów instalacji grzewczych.