12 Grudnia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta dotycząca sytuacji w Stali Gorzów.

Na wtorkowej sesji radni prowadzili gorącą dyskusję w na temat Stali Gorzów. W środę do przewodniczącego Rady wpłynął oficjalny wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie sytuacji w klubie. Złożyli go radni Platformy Obywatelskiej i prezydenckiego klubu Gorzów Plus.

Na sesję zaproszony zostanie prezes Stali Gorzów, Dariusz Wróbel, który będzie miał okazję opowiedzieć o sytuacji w klubie. Mówi Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta: