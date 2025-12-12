W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oficjalnie otwarto wystawę pt. „Wojskowe obozy internowania”. Gorzowska młodzież wzięła udział w wykładzie.

Archiwalne fotografie, dokumenty, meldunki służb oraz relacje byłych internowanych można zobaczyć na wystawie, która znalazła się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W uroczystościach związanych z jej otwarciem wzięła udział młodzież z gorzowskim liceów, która miała też okazję wysłuchać wykładu profesora Dariusza Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego. „To ważne, by pamiętać o tamtych czasach” mówił dyrektor.

Na miejscu pojawili się też bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń. jednym z internowanych był pan Stanisław Prętki, który przyznaje, że były to wyjątkowo ciężkie czasu.

Młodzież chętnie uczestniczy w podobnych wydarzeniach. „To dla nas ważne i ciekawe lekcje” mówią Ola i Natalia z IV Liceum ogólnokształcącego w Gorzowie.

Katarzyna Radecka, nauczycielka historii z IV LO dodała, że taka forma zajęć, prowadzona poza salą lekcyjną pozwala młodym ludziom na lepsze zrozumienie wydarzeń tamtych czasów.

Wojskowe obozy internowania to to forma represji władz komunistycznych w Polsce podczas stanu wojennego, gdzie członków Solidarności i opozycji wcielano pod pozorem ćwiczeń wojskowych do specjalnych kompanii w wojskowych i poddawano przymusowej izolacji, psychicznemu i fizycznemu terrorowi.