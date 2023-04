Sezon na wypalanie traw, gorzowscy strażacy mogą już uznać za rozpoczęty. W tym roku już kilkadziesiąt razy gasili pożary łąk, pól czy nieużytków.

Tymczasem wypalanie traw jest szkodliwe nie tylko dla przyrody ale i dla ludzi i może stanowić ogromne zagrożenie bo tego typu pożary łatwo mogą wymknąć się spod kontroli. Mówi Bartłomiej Mądry, rzecznik prasowy gorzowskich strażaków:

Co ciekawe, do pożarów nieużytków często dochodzi podczas dni wolnych.

Za wypalanie traw grozi kara nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość wynieść może od 5 do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do dużego pożaru, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.