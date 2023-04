Kilkaset nowych pozwoleń na posiadanie broni palnej wydano w 2022 roku w Lubuskiem.

Najwięcej jest wciąż posiadaczy broni myśliwskiej, ale to strzelcy sportowi oraz kolekcjonerzy broni otrzymali najwięcej pozwoleń w ubiegłym roku.

Każdego roku przybywa przynajmniej kilkanaście procent nowych klubowiczów – mówi Krzysztof Ilnicki, prezes jednego z gorzowskich klubów strzeleckich:

W ubiegłym roku w woj. lubuskim najwięcej wydano pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich – 489, następnie do celów sportowych 209 i łowieckich 126.

Dlaczego Lubuszanie starają się o pozwolenie na broń?

W 2022 roku w województwie lubuskim ilość zarejestrowanych sztuk broni wynosiła: do celów łowieckich: 13 517 egzemplarzy, do celów sportowych: 2691, do celów kolekcjonerskich: 2470, a do celów ochrony osobistej: 383 sztuki.