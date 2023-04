Już w najbliższą sobotę Eko – Masa Rowerowa. Lubiane przez rowerzystów wydarzenie, tym razem będzie częścią dużej i znanej już mieszkańcom imprezy organizowanej pod hasłem „Wymień odpady na kulturalne wypady”.

Masa rowerowa wystartuje o 10.00 z parku Górczyńskiego. Pokonując 10 kilometrowa trasę będzie można dojechać wprost na plac GRH gdzie od 11 do 15 trwać będzie impreza Inneko, a za odpowiednią ilość odpadów wydawane będą vouchery na wydarzenia kulturalne i sportowe, a także zaproszenia do lokali gastronomicznych. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy – mówi Paweł Najdora Rowerowy Gorzów.

Organizatory Eko Masy Rowerowej zachęcają rowerzystów do odpowiedniego przygotowania rowerów lub swojego stroju

Na placu GRH na rowerzystów czekać będzie serwis rowerowy gdzie będzie można zrobić podstawowy przegląd roweru.