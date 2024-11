Prawie 100 psów przebywa obecnie w gorzowskim schronisku. W tym roku adopcji było mniej

Gorzowskie schronisko apeluje o adopcje bezdomnych zwierząt, które wciąż czekają na nowy, kochający dom. W tej chwili jest ich ponad 90 i, jak się okazuje, liczba ta od dłuższego czasu się nie zmienia – przyznaje Izabela Kunicka ze Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Azyl”, zarządcy schroniska w Gorzowie.

Każdy kto chciałby adoptować psa ze schroniska musi spełnić określone kryteria i zobowiązany jest do podpisania umowy adopcyjnej. „Zanim wydamy zwierzę do nowego domu musimy być pewni, że będzie tam miało dobre warunki” zaznacza Izabela Kunicka.

Przypomnijmy: schronisko znajduje się przy ulicy Fabrycznej i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty i w niedziele w godzinach od 12:00 do 15:00.