W sobotni (11 stycznia) poranek policjanci przeprowadzili kolejne badania trzeźwości kierowców.

Na ulicy Słowiańskiej w Gorzowie kilkunastu funkcjonariuszy drogówki kontrolowało każdego przejeżdżającego kierowcę. I po raz kolejny okazało się, że nie wszyscy kierujący byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy jechali po spożyciu alkoholu. Pierwszemu z nich niewiele zabrakło do pół promila, odpowiadać będzie więc za wykroczenie. Kolejny kierowca miał już w organizmie niemal 2 razy więcej alkoholu, bo prawie promil, w związku z tym będzie odpowiadał za przestępstwo. Pasażer tego pojazdu był trzeźwy i miał uprawnienia. Od początku więc to on mógł siedzieć za kierownicą.

Funkcjonariusze sprawdzili dziś kilkuset kierowców i już zaplanowali kolejną akcję. Nie warto więc ryzykować, bo to się po prostu nie opłaca. Utrata prawa jazdy, zarzuty i prowadzone postępowanie to dopiero początek problemów. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia.