Dziś mijają 86 lata od sowieckiej agresji na Polskę. 17 września 1939 roku Sowieci zadali Polsce cios w plecy, wkraczając na terytorium Rzeczypospolitej. Setki tysięcy mieszkańców zostało zesłanych na Syberię. Dla wielu była to podróż tylko w jedną stronę.

Dziś na gorzowskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Żwirowej w Gorzowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Sybiraka i ataku sowieckiej agresji na Polskę. Mówi wicewojewoda lubuski Maciej Siwicki

W uroczystościach udział wzięło wielu młodych ludzi, uczniów gorzowskich szkół. Robimy co w naszej mocy by kolejne pokolenia znały historię Sybiraków – mówi prezes gorzowskiego oddziału związku Ewa Rawa:

– Losy mojej rodziny związane były z Sybirem – mówi Marek Surmacz prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich:

Podczas obchodów wręczono medale i odznaczenia dla osób pielęgnujących pamięć o zesłanych na Sybir. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Agnieszka Wroniak ale także 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej.

Uroczystości na gorzowskich cmentarzu zakończył apel podległych z salwą honorową i złożenie kwiatów przez delegacje różnych środowisk. Dodajmy, że przypadający dziś Dzień Sybiraka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.

