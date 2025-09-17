Na kilka godzin Gorzów stał się dziś stolicą nowoczesnych rozwiązań i technologicznych inspiracji.

W budynku CEZiBu odbył się bowiem Lubuski Festiwal Innowacji. To wydarzenie łączące świat biznesu, nauki, samorządu i edukacji. Jego celem jest promocja nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacyjnych rozwiązań tworzonych w regionie. Mówi prezes Gorzowskiego Ośrodka Technolog8icznego Jacek Gumowski:

W wydarzeniu udział wzięli głównie uczniowie gorzowskich szkół średnich

W wydarzeniu udział wzięły także miejskie spółki. Ich przedstawiciele mówili o najnowszych rozwiązaniach i planowanych drogach rozwoju.