W Internecie pojawiła się petycja skierowana do prezydenta oraz radnych miejskich, w której mieszkańcy domagają się zwiększenia środków na remonty zabytkowych kamienic w Gorzowie. Zgodnie z postulatami chcą, by w przyszłym roku miasto przeznaczyło na ten cel 2 miliony złotych podczas gdy do tej pory konserwator zabytków dysponował kwotą 350 tysięcy złotych rocznie. „Dodatkowe środki na remonty są bardzo potrzebne” przyznają gorzowianie.

Jak wskazuje autor petycji, tylko do tej pory do budżetu na 2026 rok wpłynęło już 11 wniosków o dotacje na łączną kwotę blisko 1,8 mln zł, a mogą jeszcze pojawić się kolejne zgłoszenia. Sam remont kamienicy przy ul. Armii Polskiej 14 został oszacowany na 450 tys. zł, z czego wnioskowana dotacja to 225 tys. zł, a to oznacza, że pochłonęłaby większą część budżetu. Obecnie pod petycją zbierane są podpisy, później zostanie ona przekazana prezydentowi. „Wtedy też będziemy analizować sytuację” mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy gorzowskiego magistratu.

Petycję może podpisać każdy chętny. Można ją znaleźć na stronie petycjeonline.com pod nazwą: „W sprawie zwiększenia budżetu na remont gorzowskich kamienic do 2 mln zł w 2026 roku”.