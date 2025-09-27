Jaką rolę muzea, filharmonie i inne instytucje kultury mogą pełnić w edukacji? Gdzie szkoła i kultura znajdują wspólne przestrzenie do działania? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Gorzowie.

Konferencja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy instytucji kultury i zainteresowani uczestnicy wysłuchają prelekcji polskich i zagranicznych gości. Mówi Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty:

Podczas drugiej części uczestnicy konferencji wezmą udział w warsztatach. Te odbędą się m.in. w Muzeum Lubuskim. Mówi Ewa Pawlak, dyrektor muzeum:

– Edukacja kulturalna jest jednym z filarów naszej działalności – mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor Filharmonii Gorzowskiej:

Początek Międzynarodowej konferencji pn. „Synergia Edukacji i Kultury – partnerstwo dla edukacji kulturalnej” o 9:30, w poniedziałek 29 września.