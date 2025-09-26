6 zastępów straży pożarnej gasi pożar warsztatu samochodowego w Wawrowie, przy ul.os. Bermudy. Jak powiedział nam oficer dyżurny KMSP, ogień zajął cały budynek warsztatu.

W pobliżu są też zabudowania mieszkalne, ale pożar do nich nie dotarł. Strażacy opanowali sytuację i trwa dogaszanie ognia.

Są utrudnienia. kierowcy jadący drogą krajową nr 22 nie mogą skręcić w stronę Wawrowa. A z os. Bermudy nie ma przejazdu tzw. betonówką do krzyżówki z ul. Walczaka. Policja kieruje na objazd. Utrudnienia potrwają ok. 2 godzin.