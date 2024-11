Co w sobotę dzieje się na gorzowskiej nekropolii?

Przed południem znów został zamknięty wjazd od strony centrum w ul. Żwirową. Gorzowska policja informuje, że decyzje o jej ponownym otwarciu będą podejmowane w zależności od natężenia ruchu.

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej jest reporterka Radia Gorzów Magda Pawłowska

W sobotę i niedzielę na cmentarz komunalny dojedziecie czterema liniami autobusowymi: to 105 z osiedla Europejskiego, 111 z ul. Śląskiej, 132, która na ul. Żwirową jedzie z Górczyna przez Piaski oraz linia specjalna C kursująca na trasie ul. Kosynierów Gdyńskich – Żwirowa. Dziś we wszystkich miejskich autobusach kasujemy już bilety.