Udało się zażegnać konflikt związany z przeniesieniem części uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy Warszawskiej do byłej „budowlanki” przy ul. Okrzei na osiedlu Piaski.Przenosiny tak zabolały młodych ludzi i ich rodziców, że cześć uczniów w wyrazie protestu, przestała przychodzić na zajęcia.

Szkoła zapowiedziała, że znajdzie dodatkowe sale przy Warszawskiej w części pomieszczeń warsztatowych oraz adaptując jedną z salek do zajęć sportowych. Konflikt udało się zażegnać- mówiła dziś w Radiu Gorzów dyrektor CEZiBu Magdalena Łabuza.

W tej chwili przy Warszawskiej jest półtora tysiąca uczniów.

Nadzieją na rozładowanie tłoku w CEZiBie jest oddanie do użytku tzw. żółtego budynku. Nadzieja staje się coraz bardziej realna. Miasto będzie starało się o pieniądze na jego remont. W tej części kompleksu powstałoby ok. 10 nowych gabinetów. Dyrektor CEZiBu dodaje też, że uczniom brakuje np. zielonego miejsca wewnątrz szkoły, gdzie uczniowie mogliby wychodzić np. na długich przerwach. Teraz widać tłumy młodzieży przed CEZiBem i na parkingu pobliskiego marketu. Magdalena Łabuza mówi, że to się zmieni, gdy zakończy się przebudowa budynku po szpitalu zakaźnym. Wtedy wykonawca zabierze swoje baraki i zwolni miejsce do zagospodarowania.