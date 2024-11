Przedsiębiorcy rozmawiali o sztucznej inteligencji i biznesie przyszłości. W Gorzowie trwa VI Gorzowskie Forum Gospodarcze.

To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w województwie, tym razem zorganizowane pod hasłem „Kształtowanie jutra”. W trakcie spotkania przedsiębiorcy i lokalni działacze mogą wymienić się doświadczeniami w biznesie i pomysłami na to, jak dostosowywać go do zmieniających się czasów – mówi Jacek Gumowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Biznesu w gorzowskim urzędzie miasta.

Tegoroczne forum to cztery panele dyskusyjne, podczas których swoje wizje przyszłości prezentuje 14 prelegentów. „Takie spotkanie są dla nas bardzo ważne” przyznaje Mariusz Kaczorek, przedsiębiorca z Gorzowa.

Jednym z głównych tematów poruszonych na forum gospodarczym była sztuczna inteligencja. „To niezwykle istotna sprawa, która ma duże znaczenie dla gospodarki” zaznacza Tomasz Kocik, przedsiębiorca.

W trakcie Gorzowskiego Forum gospodarczego wręczono również nagrody Nawigatora Biznesu. „Tym razem statuetki otrzymało 7 firm spośród aż 70 zgłoszonych” – mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

VI Gorzowskie Forum Gospodarcze zorganizowane zostało w Filharmonii Gorzowskiej.