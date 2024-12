Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 od lat wymaga remontu. Do tej pory na drodze do rozpoczęcia prac stał fakt, że przedszkole mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Śląskiej. Miasto stara się jednak doprowadzić do remontu, dlatego pozyskało tzw. audyt energetyczny, dzięki któremu wstępnie wiadomo już, jakie prace będą musiały zostać wykonane.

W przyszłorocznym budżecie Gorzowa są też zabezpieczone pieniądze na przygotowanie szczegółowej dokumentacji, która pozwoli szukać środków na remont. Mówi Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

To jest bardzo ważne przedszkole w mieście – zapewnia Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu

Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego chodzi 130 przedszkolaków. Do tego dochodzi jeszcze 30 dzieci z orzeczeniami.