Kolorowe bombki, choinki i szopki – tak wyglądają bożonarodzeniowe kartki wojewody lubuskiego.

W Urzędzie Wojewódzkim rozstrzygnięto konkurs na świąteczną kartkę. Łącznie wpłynęło ponad 1200 prac z całego województwa, spośród których wyłoniono 30 najpiękniejszych. Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Temat to oczywiście święta. Co narysowali laureaci?

Zwycięskie kartki zostaną oficjalnymi kartkami wojewody, natomiast ze wszystkich prac planowane jest przygotowanie wystawy. „Wybranie laureatów nie było łatwe” przyznaje Marek Cebula, Wojewoda Lubuski.

Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody z rąk wojewody. W tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli im rodzice i opiekunowie. „Dla nas wszystkich to duże przeżycie i duma” mówi jeden z ojców.

Rozdanie nagród rzeczowych odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Tego samego dnia, czyli w Mikołajki wojewoda odwiedził także małych pacjentów gorzowskiego szpitala, do których trafiły drobne upominki.