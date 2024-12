Nie tylko Mikołaj i prezenty, ale też zabawa z rodziną. Dzieci z Gorzowa opowiedziały, jak spędzają święta.

Boże Narodzenie to wyjątkowa okazja do rodzinnych spotkań i odwiedzin u dawno niewidzianych bliskich. I choć każdy dom ma swoje własne zasady i tradycje to nie ulega wątpliwości, że każdy chciałby spędzić święto w gronie najbliższych. A jak wygląda ten czas w domach gorzowian. Zapytaliśmy gorzowskie przedszkolaki co robią podczas świąt Bożego narodzenia.

W tym świątecznym czasie warto pamiętać o spacerach i aktywności na świeżym powietrzu, która dobrze wpłynie na naszą kondycję, zwłaszcza jeśli udało nam się spróbować wszystkich, 12 świątecznych potraw.