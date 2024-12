Wyrzucić, zostawić, a może przekazać? Leśnicy podpowiadają co zrobić z choinką po świętach.

Choinka to coś, czego w Święta Bożego Narodzenia po prostu nie może zabraknąć. Pięknie udekorowane drzewko gwarantuje wyjątkowy klimat i sprawia, ze świąteczny okres zyskuje niepowtarzalną atmosferę. Po świętach przychodzi jednak moment, by drzewko rozebrać. Co wtedy zrobić z naturalną choinką? Jest kilka opcji – mówi Tomasz Kalembkiewicz, leśniczy z Nadleśnictwa Kłodawa.

Nieco inaczej wygląda sytuacji z drzewkami w donicach. Przy odpowiednich warunkach można je bowiem spróbować przenieść do ziemi – dodaje Tomasz Kalembkiewicz.

Przypomnijmy: zgodnie z tradycją są trzy daty, które określają kiedy należy rozebrać choinkę. To 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, 12 stycznia, czyli koniec liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, oraz 2 lutego, kiedy wypada święto Matki Boskiej Gromnicznej. Leśnicy podkreślają, by nie wywozić drzewek do lasów. Co roku Inneko, zajmujące się wywozem śmieci z terenu miasta, wyznacza też daty, w których będzie zabierać choinki. Wtedy też można je wystawić jako odpady bio.