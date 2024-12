Zostało ci jedzenie po świętach? Nie wyrzucaj, podziel się z potrzebującymi.

Podczas Świąt Bożego Narodzenia na stołach nie brakuje różnego rodzaju potraw, od ryb, przez mięsa, a na ciastach kończąc. Często jedzenia jest tak dużo, że nie sposób przejeść wszystkiego. Co w takim wypadku? Potrawy, o ile są w dobrym stanie można przekazać na rzecz potrzebujących. W Gorzowie, świąteczne jedzenie można przynosić w kilka miejsc: do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Wyszyńskiego 169, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo przy ul. Warszawskiej 45, a także do Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta przy ul Strażackiej 66. W podgorzowskim Wawrowie czeka też specjalna jadłodzielnia – mówi Krzysztof Chrostek, sołtys Wawrowa.

Jadłodzielnia, czyli specjalny punkt z lodówką, w której można zostawić jedzenie działa także m.in. w Międzyrzeczu.