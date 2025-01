W najbliższych dniach, a nawet godzinach może sypnąć śniegiem. Opady prognozowane są także na piątek i sobotę.

Inneko RCS, które odśnieża gorzowskie drogi jest w gotowości, ale należy też pamiętać o odśnieżaniu chodników. To leży w gestii właścicieli posesji bądź administratorów budynków. Oznacza to, że obowiązek odśnieżenia chodnika, przylegającego bezpośrednio do naszej działki, spoczywa na nas. Mówi Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie:

Obowiązek taki spoczywa także na właścicielach terenów udostępnianych publicznie jak np. parkingi przy biurowcach lub sklepach.

Zgodnie z obowiązującą w mieście uchwałą, jeśli opady śniegu miały miejsce w nocy, chodnik powinien być uprzątnięty do godziny 8.00. rano.