Ruszyła zbiórka podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Każdy może dołączyć do akcji.

Już w maju odbędą się wybory prezydenckie, w których jednym z kandydatów będzie Rafał Trzaskowski – obecny prezydent Warszawy. W związku z tym na ulicach Gorzowa pojawią się politycy, działacze i wolontariusze, którzy będą zbierać podpisy poparcia pod jego kandydaturą. Aby mógł się ubiegać o stanowisko prezydenta Polski potrzeba 100 tysięcy głosów poparcia. „Rozpoczynamy ich zbieranie” mówi posłanka Krystyna Sibińska.

Do akcji może się włączyć każdy chętny. „Zachęcamy, by odebrać od nas formularz i zbierać podpisy” dodaje posłanka Sibińska.

Mimo, że do rejestracji kandydata wystarczy 100 tysięcy podpisów to aspiracje są dużo większe. „Planujemy zbierać aż do miliona” przyznała Natalia Łotocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego w Gorzowie.

Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu w Gorzowie rozpoczęło się również zbieranie podpisów poparcia dla kandydata Karola Nawrockiego.