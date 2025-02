Gorzowscy policjanci zatrzymali sześć osób, które mogą mieć związek z oddaniem strzałów, prawdopodobnie z wiatrówki. Ucierpiała przechodząca kobieta.

Do zdarzenia doszło w sobotnią noc (8 lutego). Około godziny 3 ulicą Wyszyńskiego szła kobieta z mężem. W pewnym momencie z przejeżdżającego auta miały paść strzały, prawdopodobnie z wiatrówki. Auto odjechało, a kobieta została raniona w głowę. Została opatrzona przez medyków. Policjanci w kilku miejscach województwa zachodniopomorskiego zatrzymali łącznie sześć osób. Zabezpieczyli bmw, a także broń przypominająca wiatrówkę. Zostanie ona przekazana do biegłego. Zatrzymani są w wieku 17-20 lat, czekają na czynności procesowe. Postępowanie prowadzone jest pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.