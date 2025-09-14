14 września obchodzimy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. W 2022 roku tzw. „burn-out”, którego efektem jest przewlekły stres w miejscu pracy, został wpisany przez Światową Organizację Zdrowia do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Coraz więcej pracowników zmaga się z wypaleniem zawodowym. Statystyki mówią, że nawet połowa światowej siły roboczej może mierzyć się z syndromem, którego trzy najważniejsze objawy to: uczucie wyczerpania, zwiększony dystans psychiczny wobec własnej pracy i poczucie braku skuteczności oraz braku osiągnięć.

Mówi Mateusz Czerwczak, psycholog i psychoterapeuta:

Jak radzić sobie z wypaleniem?:

O własne sposoby na wypalenie zapytaliśmy też Patryka Małyszkę i Klaudię Łapkowską z naszej redakcji:

Mimo wpisania wypalenia zawodowego do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób nie można na jego podstawie uzyskać zwolnienia lekarskiego. Powodem jest brak własnego kodu diagnostycznego. Lekarz może natomiast wystawić L4, kiedy u pacjenta występują inne, powiązane objawy: zaburzenia snu, stany lękowe, depresja czy różnego rodzaju objawy psychosomatyczne – bóle głowy lub problemy żołądkowe.