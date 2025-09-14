Tablica audio, oznaczenie kierunków i systemy głośnomówiące – w gorzowskiej bibliotece wprowadzono udogodnienia dla niewidomych i niedowidzących.

Biblioteka w Gorzowie realizuje projekt związany ze zwiększeniem dostępności książnicy dla mieszkańców. Chodzi głównie o osoby starsze i niepełnosprawne. W ramach projektu w budynku głównym przy ulicy Sikorskiego pojawiła się m.in. tablica tyflograficzna, która wskazuje osobom niedowidzącym rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń – mówi Sławomir Szenwald, dyrektor biblioteki.

Osobom niedowidzącym poruszanie się po bibliotece ułatwiają też specjalne oznakowania na podłodze – dodaje dyrektor.

To nie koniec zmian, bo w holu pojawiło się także nowe informatorium z ladą dostosowaną do potrzeb osób starszych czy też niepełnosprawnych.