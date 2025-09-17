Poszukiwania osoby zaginionej w Gorzowie. Służbom udało się przed północą znaleźć 51-latka, którego zaginięcie zgłosiła rodzina.

W akcji na Zawarciu w okolicach ul. Zielonej więzła udział między innymi straż pożarna, która do poszukiwań mężczyzny użyła drona.