Poszukiwania osoby zaginionej w Gorzowie. Służbom udało się przed północą znaleźć 51-latka, którego zaginięcie zgłosiła rodzina.
W akcji na Zawarciu w okolicach ul. Zielonej więzła udział między innymi straż pożarna, która do poszukiwań mężczyzny użyła drona.
