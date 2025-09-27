Niespełna 40 procent gorzowskich uczniów objętych edukacją zdrowotną będzie uczęszczać na te zajęcia. Tak wynika z danych urzędu miasta. Edukacja zdrowotna to przedmiot nieobowiązkowy. Do czwartku rodzice uczniów mieli więc prawo złożyć pisemną rezygnację z udziału dziecka w zajęciach i jak się okazuje większość z nich zdecydowała się skorzystać z takiej możliwości.

W II Liceum Ogólnokształcącym na udział w lekcjach edukacji zdrowotnej zdecydowało się 85 na 460 osób. To niespełna 20 proc. – Przeważał jeden argument – mówi nam dyrektor szkoły Tomasz Pluta:

W drugim ogólniaku lekcje edukacji zdrowotnej prowadzić będzie nauczyciel biologii. Będzie jednak wspierany przez specjalistów z innych dziedzin:

Jeszcze wczoraj w kuratorium nie było pełnych danych z województwa. Lubuski Kurator Oświaty Mariusz Biniewski przyznał, że informacje napływające ze szkół są różne. Wyraźnie widać jednak, że w szkołach podstawowych zainteresowanie nowym przedmiotem jest wyższe niż w szkołach średnich:

Dodajmy, że nowy przedmiot obejmuje 11 działów tematycznych, wśród nich są wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne,zdrowie seksualne, internet i profilaktyka uzależnień.