Pięć dodatkowych nowych połączeń kolejowych od grudnia tego roku, dziewięć do samego Poznania, a także kolejna sieć połączeń w przyszłym roku – to zapewnienia wiceministrów na czele z przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Mirosławem Suchoniem, którzy to przez dwa dni wizytowali nasze województwo.

Głównym celem tej wizyty było zapoznanie się z problemami naszego województwa w sferze infrastruktury drogowej, hydrotechnicznej i kolejowej. To ważne, żeby sprawdzić w terenie jakie są problemy komunikacyjne konkretnego województwa – powiedział na konferencji prasowej Mirosław Suchoń.

Żeby wiedzieć co poprawić trzeba być na miejscu – taką kwestię podkreślał na spotkaniu z dziennikarzami wojewoda lubuski, Marek Cebula.

Podobne wizyty będą kontynuowane przez odpowiednie resorty w przyszłości – zapewniają goście z ministerstwa.