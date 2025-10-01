Już po raz czwarty w Gorzowie odbędzie się wyjątkowa aukcja dzieł sztuki pod hasłem „Artyści dla młodzieży”

To akcja łącząca twórczość artystyczną z realnym wsparciem dla młodych ludzi. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na organizację warsztatów rozwojowo-psychologicznych dla młodzieży, które mają na celu wspieranie zdrowia psychicznego, budowanie pewności siebie i rozwijanie umiejętności społecznych.

W tegorocznej edycji organizowanej jak zawsze przez fundację Sztuka Ducha licytowanych będzie 15 prac, głównie obrazów. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 500 zł, co czyni aukcję dostępną nie tylko dla kolekcjonerów, ale także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką, a przy okazji chcą zrobić coś dobrego. Akcja „Artyści dla młodzieży” odbywa się od patronatem gorzowskiej posłanki Krystyny Sibińskiej:

Krystynie Sibińskiej podobają się wszystkie przygotowane na aukcje dzieła:

Aukcja „Artyści dla młodzieży” odbędzie się 18. października o godz. 17:00 w sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej.