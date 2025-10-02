Zakończyła się większość remontów dróg w centrum miasta. Gorzowianie mówią: czas zająć się drogami na osiedlach.

Radna Agnieszka Cierach w złożonej interpelacji pyta władze Gorzowa: czy planowane są kompleksowe remonty dróg osiedlowych w mieście oraz czy magistrat przygotował harmonogram takich remontów:

Do swojej interpelacji radna dołączyła zdjęcia osiedlowych dróg gruntowych, pełnych kolein i kałuż:

Pytani przez nas gorzowianie popierają pomysł remontu dróg na osiedlach:

Magistrat jeszcze nie udzielił odpowiedzi na interpelację radnej, ale w tym samym czasie miasto szuka już firmy, która zajmie się usuwaniem uszkodzeń występujących na drogach gruntowych na terenie Gorzowa do roku 2028. Wyłonioną w przetargu firmę poznamy jeszcze w październiku.