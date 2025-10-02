Budowa miejskich kortów tenisowych jest głównym celem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego w Gorzowie. Koszt to około 3. mln zł. Inwestycja ma powstać w rejonie ulicy Kasprzaka i Skowronkowej.

Prezes stowarzyszenia Adam Stańczuk spotkał się w tej sprawie z władzami miasta i radnym z komisji kultury, sportu i promocji. Jak mówił w Radiu Gorzów, w innych dużych samorządach tenis ma mocne podstawy:

Stowarzyszenie chce, by jak najwięcej dzieci w Gorzowie miało jak najtańszy dostęp do tenisa. W przeciwnym razie ci najzdolniejsi, żeby coś osiągnąć w tym sporcie, muszę szybko z Gorzowa uciekać. Dlatego celem stowarzyszenia jest budowa na początek sześciu miejskich kortów tenisowych plus jeden dodatkowy ze ścianką treningową. Miasto oczywiście musiałoby włączyć się w inwestycję także finansowo, ale jak mówi Adam Stańczuk, pieniędzy można też szukać poza budżetem Gorzowa:

Gorzowscy radni przeznaczyli na ostatniej sesji 50 tys. zł na projekt kortów. Adam Stańczuk nie wyklucza, że jeśli udałoby się zdobyć dofinansowanie, to budowa kortów mogłaby się rozpocząć jeszcze w trakcie tej zimy.

Gorzów miał swoje korty

Gorzowskie korty znajdowały się kiedyś m. in. przy ulicach Sportowej, Ciołkowskiego oraz w parku Kopernika, gdzie dziś na ich miejscu działa skatepark. Podobny los spotkał korty w pobliżu hali sportowej przy Czereśniowej. Pograć w tenisa można było także przy Słowiance, ale teren zamieniono na parkingi.