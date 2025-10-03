Mistrzostwa Polski dzieci, juniorów i weteranów oraz Grand Prix Polski w kulturystyce i fitness odbędą się w Gorzowie.
W ostatni weekend października hala CEZiBu wypełni się miłośnikami zdrowego trybu życia, tańca i fitnessu z całej Polski. W trzech wydarzeniach, które odbędą się wtedy w naszym mieście wezmą udział zawodnicy w każdym wieku.
– To będzie wyjątkowy weekend w Gorzowie – mówi Halina Kunicka, współorganizatorka wydarzenia:
Wciąż jeszcze można zapisać się do udziału w mistrzostwach:
Wszystkie informacje dotyczące mistrzostw oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.
