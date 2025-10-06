Gorzowski szpital będzie mógł wkrótce przeprowadzać zabiegi transplantacji szpiku od innych osób.

Procedura alllogeniczna polega na przeszczepieniu pacjentowi krwiotwórczych komórek macierzystych od zgodnego genetycznie dawcy, którym może być osoba spokrewniona lub niespokrewniona. Do tej pory wykonywano tu tylko tzw. autoprzeszczepy, czyli takie, gdzie komórki pobiera się od pacjenta, a następnie po wcześniejszej terapii podaje mu się je z powrotem.

– Czekaliśmy na tę zgodę Ministerstwa Zdrowia ponad dwa lata – mówi Jerzy Ostrouch, prezes gorzowskiego szpitala:

– Wchodzimy w nową erę transplantologi w naszym województwie, której do tej pory nie było – podkreśla Katarzyna Brzeźniakiewicz – Janus, kierownik kliniki Hematologii, Onkologii i Radioterapii w szpitalu przy Dekerta:

– Jesteśmy dziesiątym ośrodkiem w Polsce, który ma możliwość przeprowadzania takich zabiegów – dodaje Robert Surowiec, wiceprezes szpitala:

Pierwsze zabiegi w gorzowskim szpitalu metodą alllogeniczną zostaną przeprowadzone wśród osób spokrewnionych, później także od pozostałych dawców. W jaki sposób będą kwalifikowani pacjenci do tych zabiegów? Wyjaśnia dr Katarzyna Brzeźniakiewicz – Janus:

W ciągu ostatnich 30 miesięcy w szpitalu przy Dekerta wykonano około 40 przeszczepów autologicznych, czyli takich gdy pacjent jest jednocześnie dostawcą i biorcą własnych komórek macierzystych. Docelowo ma tu być wykonywanych każdego roku do 100 przeszczepów.

